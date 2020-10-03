DEAŞ Operasyonları devam ediyor - Son Dakika

Mersin'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında daha önce öldüğü sanılan bir DEAŞ mensubunun da bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mersin'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların tespitine yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 10 şüpheli hakkında yapılan operasyonda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalanan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ise örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölmüş olabileceği değerlendirilen bir şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Firar olan bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu kaydedildi.

(İHA)