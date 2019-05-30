Mersin'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
1 saat önce
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:04 Kaynak: İHA
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen Muhammed Mahmod ile Mansour Hazza isimli şahısları izlemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin sonucunda düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN
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