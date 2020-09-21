DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de gözaltına alınan H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Operasyonda, örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.