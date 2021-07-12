Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde asayiş ve muhasebe birimlerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 4 Temmuz tarihinde Mersin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN