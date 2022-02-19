Mersin'de define arama amaçlı kazı sırasında çıkan patlamada bir kişi öldü - Son Dakika

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde define aramak amacıyla yapıldığı belirtilen kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çelebili Mahallesi Karsu mevkisinde define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Binay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma sürdürülüyor.