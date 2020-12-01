Mersin'de define arayan 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, define aradıkları iddia edilen şüpheliler, izinsiz kazı yaptıkları sırada gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Esenpınar Mahallesi'nde define arayan şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giderek arazide incelemelerde bulunan ekipler, üzeri brandayla örtülmüş bir kuyu içerisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Kuyu ve çevresinde yapılan aramalarda, ikişer jeneratör, çekiç, kürek, kazma ve akü ile makara, priz, levye, balyoz, çapa, keser, testere, balta, ip, kova ve branda ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.