Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü! - Son Dakika
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Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!

24.08.2022 22:43

Mersin'in Erdemli ilçesinde define arayan 3 kişilik grup, 15 metrelik bir kuyu kazdı. Arkadaşlardan biri metan gazından zehirlenerek kuyuda yaşamını yitirirken, diğeri ise kaldırıldığı hastanede can verdi.

Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Hüsametli'nin Andız mevkiinde define arayan 3 kişi makilik ve kayalık araziyi kazmaya gitti. Gruptan A.U. kazılan yerin girişinde kalırken Kemal Arslantaş ile Ahmet Bulut yanlarında jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aleti de alarak yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi.

EKİPLER KUYUYA İNİNCE CANSIZ BEDENE RASTLADI

Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan A.U'nun yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuya inerek Arslantaş ve Bulut'a ulaştı. Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş'ı yukarı çıkararak ambulansla hastaneye gönderdi.

DİĞER KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslantaş'ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Bulut'un cansız bedeni de ekiplerin çalışması ile çıkartılarak otopsi için cenaze aracı ile ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

METAN GAZINDAN ZEHİRLENMİŞLER

Savcı ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayda 2 kişinin ölüm nedeninin metan gazından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin sonucun otopsi sonrası belirleneceği bildirildi. Öte yandan A.U'nın ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü! - Son Dakika

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