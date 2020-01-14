Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın - Son Dakika

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mukaddem Mahallesi Becili mevkisindeki defne yaprağı işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin 'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor