Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın - Son Dakika

Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mukaddem Mahallesi Becili mevkisindeki defne yaprağı işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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