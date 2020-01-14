Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın - Son Dakika

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Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Mukaddem Mahallesi Becili mevkisindeki defne yaprağı işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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