Mersin'de denetimler başladı - Son Dakika
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Mersin'de denetimler başladı

22 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde, saat 15.00- 00.00 arasında polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Mersin'de de denetimler başladı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde, saat 15.00- 00.00 arasında polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Mersin'de de denetimler başladı.

Denetimler kapsamında ekipler tarafından, Adnan Menderes Bulvarı tek şeride düşürüldü. Polis ekiplerince durdurulan sürücü ve yolculara uyarılarda bulunuldu. Toplu taşıma araçları içinde de denetim yapan ekipler, yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binenler hakkında işlem yapılırken, tüm yolculara maske takmaları yönünde uyarılar yapıldı. Bazı araçlarda şoförün yanında bulunan yolcular arka koltuklara oturmaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren ekipler amiri Ömer Kızoğlu, "Uygulamamızın amacı hem toplu taşıma araçlarında kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu alıp almadığını denetlemek, yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etmek. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan vatandaşların yasağa uyup uymadığını ve sosyal mesafeyi kuralına riayet edip etmediklerini kontrol ediyoruz. Vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz, alınan tedbirler konusunda bilinçlendiriyoruz. Alınan tedbirlere uymalar konusunda uyarıyoruz" dedi.


Jandarma, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:44 Kaynak: DHA

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