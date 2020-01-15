Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri bakım yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri bakım yaptı - Son Dakika

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri bakım yaptı

6 saat önce

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri Mersin Polisevinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri bakım yaptı, System.String[]

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri Mersin Polisevinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, kamu kurumunda ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlar ile yükümlülerin çalıştırılması hususunda protokoller imzalandığı belirtildi.

Protokoller çerçevesinde Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazı devam eden yükümlüler tarafından Mersin Polisevi'nde bakım ve temizlik işlemleri gerçekleştirdi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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