Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri bakım yaptı - Son Dakika

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri Mersin Polisevinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, kamu kurumunda ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlar ile yükümlülerin çalıştırılması hususunda protokoller imzalandığı belirtildi.

Protokoller çerçevesinde Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazı devam eden yükümlüler tarafından Mersin Polisevi'nde bakım ve temizlik işlemleri gerçekleştirdi.