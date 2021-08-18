Mersin'de deniz kirliliğine yönelik denetimde bir gemiye 24 bin 123 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kontrollerde, atık transfer formunu ibraz etmeyen gemiye, 24 bin 123 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetim yaptı.

Mersin 'in Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetimde, bir gemiye 24 bin 123 lira ceza uygulandı.

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