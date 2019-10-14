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Mersin'de deniz ve kıyıda temizlik çalışması

11 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllülerin de katılımıyla deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

Mersin'de deniz ve kıyıda temizlik çalışması, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllülerin de katılımıyla deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

Türk Kızılay Erdemli Temsilciliği öncülüğünde, Erdemli Belediyesi, TEMA Vakfı, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünün katkılarıyla, Balıkçı Barınağı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte, sahil şeridindeki çöpler toplandı. Dalgıçlar da suyun üstü ve altındaki çöpleri çıkardı.

Yaklaşık 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, bir kamyon dolusu çöp toplandı.

Türk Kızılayı Erdemli Temsilcisi Necati Şevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahmin ettiklerinden daha fazla çöple karşılaştıklarını belirtti.

Herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden Şevik, toplanan çöpler arasında en çok araba lastiği, pet ve cam şişe ile ev eşyalarının bulunduğunu söyledi.

Kızılay, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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