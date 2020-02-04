Mersin'de denizde 2 ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de denizde 2 ceset bulundu - Son Dakika

Mersin'de denizde 2 ceset bulundu

6 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mersin'de denizde 2 ceset bulundu, System.String[]

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 ceset takıldı. Ağdaki cesetleri fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 2 erkek cesedini denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi.


Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı öğrenildi. Bulunan cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi. Batan tekneden 1 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. - MERSİN

Viranşehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:09:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de denizde 2 ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]