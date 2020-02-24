Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

7 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan iki zanlı yakalandı.

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan iki zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, dalgıç kıyafeti giyen iki şüphelinin Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisindeki sit alanında su altı dedektörüyle denizde define aradıklarını belirledi.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 31 sikke, dedektör ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan sikkeler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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