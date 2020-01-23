Mersin'de denizde kaybolan bekçi 12 gündür aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan bekçi 12 gündür aranıyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 12 gündür aranıyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 12 gündür aranıyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.


Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.


AFAD ekiplerinin kıyıdan yürüttüğü aramalara vatandaşlar da destek veriyor.


Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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