Mersin'de denizde kaybolan bekçi 16 gündür aranıyor - Son Dakika

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Mersin'de denizde kaybolan bekçi 16 gündür aranıyor
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.
Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.
Deniz polisi botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
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