Son Dakika › Güncel › Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor - Son Dakika
Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, meteorolojik uyarılar nedeniyle kıyıdan sürüyor.
Deniz polisi Karaduvar Mahallesi'nin sahil şeridinde suda tarama yapıyor.
Çalışmaların 19'uncu gününde henüz bir sonuca ulaşılamadı.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
Son Dakika Hazer Amani, eşi Sıla'nın hamile olduğu haberler için ilk kez konuştu Uzman isimden İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Tamamı kırılırsa 8'e yakın deprem üretebilir Ayakkabıyı deneyip, çaldılar Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor