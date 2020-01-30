Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, meteorolojik uyarılar nedeniyle kıyıdan sürüyor.

Deniz polisi Karaduvar Mahallesi'nin sahil şeridinde suda tarama yapıyor.

Çalışmaların 19'uncu gününde henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.