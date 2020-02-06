Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları 26 gündür devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 26 gündür aranıyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları 26 gündür devam ediyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.


Polis ekipleri, bölgedeki Berdan ve Seyhan Nehri'nin birleştiği alanda su altından tarama yaptı.

Diğer ekipler de arama faaliyetlerine kıyı ve sazlık alanlarda yaptıkları aramalarla destek verdi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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