Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için 22 gündür çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli deniz polisi, Mersin ve açıklarında denizde tarama yapıyor.

Deniz polisinin gece boyunca arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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