Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
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Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları 23 gündür devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürdürülüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları 23 gündür devam ediyor.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli deniz polisi, Mersin açıklarında denizde tarama yapıyor.

Deniz polisinin arama çalışmalarına gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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