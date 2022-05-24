Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için deniz üstünde ve altında tarama yaptı.

Sahil güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına dron ile destek veriyor.

Mezitli ilçesinde 22 Mayıs'ta denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu arama çalışmaları başlatılmıştı.