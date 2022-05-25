Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

25.05.2022 13:39

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için denizde tarama yaptı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Mezitli ilçesinde, 22 Mayıs'ta denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor Denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement