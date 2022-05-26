Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

26.05.2022 16:19

Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 gün önce denizde kaybolan 21 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 gün önce denizde kaybolan 21 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için yürütülen çalışmalar bugün de sürdü.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için denizde tarama yaptı.

Arama çalışmalarının sürdüğü esnada, bölgeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Davultepe Mahallesi'ndeki 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde erkek cesedi görüldüğü ihbarını alan ekipler, bölgeye geçti.

Denizden çıkarılan cesedin, Hamo'ya ait olduğu belirlendi.

İzzet Hamo'nun cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

YORUMLAR
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Denizde kaybolan İzzet'in 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Denizde kaybolan İzzet'in 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

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