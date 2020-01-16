Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedeni bulundu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.


Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğünün su altı polisleri, AFAD ve jandarmanın yanı sıra vatandaşların da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kıyıda arama yapanlardan Özer'in aile yakını, sahilin yaklaşık 60 metre ilerisinde su yüzeyinde bir kişiyi fark etmesi üzerine denize girdi. Suda ceset olduğunu anlayan kişi, durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin Ömer Özer'e ait olduğunu belirledi.

Haberin ardından bekçinin yakınları gözyaşı döktü.

Diğer bekçi Oktay Avcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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