Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Gece devam eden çalışmalarda gece görüşlü "drone" ile arama yapan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Helikopter destekli çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'in yakınları da bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da kaybolan bekçilerin ailelerini ziyaret etti, bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Otcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 2 bekçinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Otcu, şunları kaydetti:

"Dün sabah 10.00'da ilçemize bağlı Kulak Mahallesi'nden 2 bekçi arkadaşımız balık tutmak amacıyla denize açılıyorlar. Saat 17.00 civarında dönmemeleri üzerine durum bizlere bildiriliyor. O saatten itibaren arama çalışmaları başladı. Bütün gece arama devam etti. AFAD koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisimizin araç gereçleri ile Adana'dan intikal eden gece görüşlü helikopterimiz, Ankara'dan gelen gece görüşlü uçak ve drone akşam saatlerinden beri arama çalışmalarına devam ediyor. Halen görüntü ve bulguya rastlanmadı. Bu çalışmalarımız iyi bir haber almak ümidiyle devam edecek. Ben yakınlarına geçmiş olsun diliyorum."

Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Oktay Avcı ile Ömer Özer dün sabah saatlerinde Kulak Mahallesi Berdan Nehri'nin döküldüğü bölgeden kayıkla denize açılmıştı. Avcı ve Özer'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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