Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Gece devam eden çalışmalarda gece görüşlü "drone" ile arama yapan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.


Helikopter destekli çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.


Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da kaybolan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'in ailelerini ziyaret etti, bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Otcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 2 bekçinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Otcu, şunları kaydetti:


"Dün sabah 10.00'da ilçemize bağlı Kulak Mahallesi'nden 2 bekçi arkadaşımız balık tutmak amacıyla denize açılıyorlar. Saat 17.00 civarında dönmemeleri üzerine durum bizlere bildiriliyor. O saatten itibaren arama çalışmaları başladı. Bütün gece arama devam etti. AFAD koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisimizin araç gereçleri ile Adana'dan intikal eden gece görüşlü helikopterimiz, Ankara'dan gelen gece görüşlü uçak ve drone akşam saatlerinden beri arama çalışmalarına devam ediyor. Halen görüntü ve bulguya rastlanmadı. Bu çalışmalarımız iyi bir haber almak ümidiyle devam edecek. Ben yakınlarına geçmiş olsun diliyorum."

Ailelerin bekleyişi de sürüyor

Bekçilerin yakınları da gözyaşı içerisinde bekleyişini sürdürüyor.

Ömer Özer'in amcası Mustafa Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama için devletin kurumlarının seferber olduğunu kaydetti.

"Çalışmalar devam ediyor. Ümitle bekliyoruz." diyen amca Özer, yeğeninin bir an önce bulunmasını beklediğini söyledi.

Oktay Avcı'nın annesi Meryem Avcı da gece boyunca umutlu bir haber almak için beklediklerini belirterek, "Hiçbir haber yok. Gelecek inşallah. Ümidimi kesmiyorum. Gelecek…" dedi.

Öte yandan, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de bölgeye gelerek ailelerle görüştü, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Bu arada, havadan ve denizden aramaların devam ettiği, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçların da arama çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Oktay Avcı ile Ömer Özer dün sabah saatlerinde Kulak Mahallesi Berdan Nehri'nin döküldüğü bölgeden kayıkla denize açılmıştı. Avcı ve Özer'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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