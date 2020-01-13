Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Bekçilerinin yakınları da çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

"Allah'tan ümit kesilmez"

Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine, oğlunun 3 arkadaşıyla balığa çıktığını anımsattı.

Arkadaşlarından birinin kıyıda kaldığını ve oğlunun en son onunla görüştüğünü dile getiren Avcı, daha sonra oğlu ve Ömer Özer'den haber alınamadığını dile getirdi.

Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarına değinen Avcı, "Bugün 3 gün oldu. Allah'tan ümit kesilmez. Ne kendileri ne de kayık var. Hiçbir şey yok. Güvenlik birimleri sürekli arıyor. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Üzgünüz. Balığa çıktığı Ömer'le yakın ve samimi bir arkadaşlıkları vardı. Devamlı beraberlerdi." ifadesini kullandı.

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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