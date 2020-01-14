Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.


İlçedeki Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Gece görüşlü "drone"larla yapılan çalışmada Avcı ve Özer'e ait bir bulguya rastlanmadı.

Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.


Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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