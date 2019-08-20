Mersin'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor
1 saat önce
Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:00 Kaynak: AA
'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Anamur
ilçesine bağlı Ören
Antik Kenti yakınında denize giren Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal, akıntıya kapıldı.
Şeker ve Bal'ın yükselen dalgalar nedeniyle gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Deniz polisi tarafından iki ayrı bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
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