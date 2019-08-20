Son Dakika Haberleri: Mersin'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor
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Mersin'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor

1 saat önce

Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.

Mersin'de denizde kaybolan iki kişi aranıyor, System.String[]
Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Ören Antik Kenti yakınında denize giren Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal, akıntıya kapıldı.
Şeker ve Bal'ın yükselen dalgalar nedeniyle gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Deniz polisi tarafından iki ayrı bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Anamur, Mersin, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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