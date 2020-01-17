Mersin'de denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan bekçinin naaşı defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan bekçinin naaşı defnedildi - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan bekçinin naaşı defnedildi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Ocak'ta kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan ve dün cesedi bulunan bekçi Ömer Özer (32) son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan bekçinin naaşı defnedildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Ocak'ta kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan ve dün cesedi bulunan bekçi Ömer Özer (32) son yolculuğuna uğurlandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Özer için Bahşiş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özer'in annesi Naime, babası Sami, kardeşi Derya Özer, yakınları, ilçe protokolü, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özer'in naaşı, bekçi arkadaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra Bahşiş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarında, dün Özer'in cansız bedeni yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı bulmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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