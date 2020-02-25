Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Cenaze törenine katılan bekçiler Oktay Avcı'nın naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Oktay Avcı'nın naaşının götürülmesi MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolduktan sonra cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi...

Cenaze törenine katılan bekçiler

Oktay Avcı'nın naaşının getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Oktay Avcı'nın naaşının götürülmesi MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolduktan sonra cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi Oktay Avcı (32), son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:39 Kaynak: AA
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