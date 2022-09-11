Mersin 'de, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 6 balıkçıya 17 bin 528 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 6 balıkçıya ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.