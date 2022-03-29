Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı - Son Dakika
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Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

29.03.2022 13:14

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kedi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kedi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Erdemli Balık Barınağı'nda ağ temizleme ve tamir işi yapan balıkçılar, bir kedinin denize düştüğünü gördü.

Balıkçılar, kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, ağları tamir ettikleri sırada bölgede birbiriyle oynayan iki kediden birinin denize düştüğünü gördüklerini belirterek, "Kediyi balık kepçesiyle denizden çıkardım. Çok korkmuştu. İyi ki buradaydık. Hayatını kurtarmış olduk." dedi.

Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı
Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı
Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı
Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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