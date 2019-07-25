Son Dakika Haberleri: Mersin'de denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren ve bir süre sonra hareketsiz kalınca vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'de denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren ve bir süre sonra hareketsiz kalınca vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kaledibi Mahallesi'ndeki sahilden serinlemek için denize giren Fatma Uyar'ın (63), bir süre yüzdükten sonra suda hareketsiz kaldığı gören vatandaşlar yanına gitti.
Kıyıya çıkartılan Uyar'ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Öte yandan, ilçeye bağlı Toslaklar koyundan denize giren 78 yaşındaki Yüksel Yurttaş da suda hareketsiz kalınca vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Yurttaş, olay yerine çağrılan ambulansla götürüldüğü Bozyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uyar ve Yurttaş'ın kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bozyazı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:05:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]