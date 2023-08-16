Mersin'de Denize Giren 2 Kız Kardeş Boğuldu - Son Dakika
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Mersin'de Denize Giren 2 Kız Kardeş Boğuldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:41

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 kız kardeş boğuldu. Adanalıoğlu sahilinde denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kız kardeşlerin enişteleri ve ablaları ise sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 2 kız kardeş boğuldu.

AKINTIDA BOĞULMAYA BAŞLADILAR

Adanalıoğlu sahilinde denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'de denizde boğulan 2 kız kardeş hayatını kaybetti

2 KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Esra B. (19) ve kız kardeşi Melek B'nin (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Hayatını kaybeden kız kardeşlerin boğulma tehlikesi geçiren enişteleri Hakan A. ve ablaları Kübra A. ise sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kız kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam Mersin'de Denize Giren 2 Kız Kardeş Boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Denize Giren 2 Kız Kardeş Boğuldu - Son Dakika
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