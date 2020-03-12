Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza - Son Dakika

Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza

6 saat önce

Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira cezaMERSİN'de deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler sonrasında yapılan analizler sonucunda 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL edari para cezası kesildi.

Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza

MERSİN'de deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler sonrasında yapılan analizler sonucunda 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL edari para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Denizi kirleten gemilere karşı cezai işlem uygulayan büyükşehir belediyesi, gün içerisinde ihbar gelmediği takdirde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini gerçekleştiriyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetleniyor.

Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuara gönderiliyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle toplam 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kendi sorumluluk sahası dışında denizi kirleten herhangi bir gemi veya karasal bir kirlilik ile karşılaşmaları durumunda, bu görüntüleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletiyor ve işlem yapmaları sağlanıyor.

Mersin'de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
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