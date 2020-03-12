Mersin'de denizi kirleten gemilere 34 milyon 175 bin lira ceza - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 12 ayda denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 lira para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Denizi kirleten gemilere karşı cezai işlem uygulayan belediye ekipleri, gün içerisinde ihbar gelmediği takdirde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini gerçekleştirdi.

Gemilerin, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuvara gönderiliyor. Deniz kirliliği denetçileri ayrıca numunenin bulunduğu suyun kirli olduğunu ispatlayabilmek adına da temiz deniz suyu alıyor ve laboratuvara numune ile birlikte gönderiyor. Bu sayede gemilerden alınan numuneler ile temiz deniz suyu karşılaştırılıyor. Böylece gemilerin denize vermiş olduğu zarar tespit edilip bir sonuca bağlanıyor. Geminin büyüklüğü ve kirlilik oranına göre cezai işlem miktarı değişebiliyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle toplam 18 gemiye 34 milyon 175 bin 572 TL idari yaptırım uygulandı."