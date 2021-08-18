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Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok - Son Dakika

Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok

18.08.2021 10:27
Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoTürkiye'de en sıkı deniz denetimi yapan ve deniz kirliliği konusunda taviz vermeyen belediyelerin başında gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No'lu rıhtımda yük boşaltan bir...

browser hatası supports HTML5 video

Türkiye'de en sıkı deniz denetimi yapan ve deniz kirliliği konusunda taviz vermeyen belediyelerin başında gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No'lu rıhtımda yük boşaltan bir gemiden denize evsel nitelikli atıksu bırakıldığını tespit etti. Ekipler, söz konusu gemiye 1 milyon 490 bin TL cezai işlem uyguladı.

Cezası ödenmezse gemi limandan ayrılamayacak

Liman sahası içerisinde havadan ve denizden rutin denetimlerini gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, gemilerin Akdeniz'i kirletmesine müsaade etmiyor. Bu denetimler sırasında denize evsel nitelikli atıksu bırakıldığını tespit ettikleri Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiye cezai işlem uygulayan ekipler, aldıkları numuneyi test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın akredite ettiği bir laboratuvara gönderdi. Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan söz konusu gemi limandan ayrılamayacak.

28 ayda 30 gemiye ceza kesildi

Büyükşehir, Nisan 2019'dan bu yana taviz vermeden gerçekleştirdiği denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesti.

Yayın Tarihi: 18. 8. 2021 09: 26: 53

Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok
Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok
Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok
Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok
Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok
Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mersin Büyükşehir'le Deniz Kirliliğine Geçit Yok - Son Dakika


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