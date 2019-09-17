Son Dakika Haberleri: Mersin'de denizi kirleten gemilere para cezası
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Mersin'de denizi kirleten gemilere para cezası

1 saat önce

Mersin'de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.

Mersin'de denizi kirleten gemilere para cezası, System.String[]

Mersin'de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahasındaki Tarsus- Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak-eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, deniz kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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