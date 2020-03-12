Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri, Mezitli İlçesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikatta öğrencilere yakın zamanda meydana gelen Elazığ depremi, geçmişte yaşanan Van ve Marmara depremleri örnekleri verilerek, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin önemi anlatıldı.

Tatbikatta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Temiz, öğrencilere deprem öncesi, sonrası ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi.