Mersin'de dere kenarına bırakılan bitkin durumdaki at tedavi edilecek - Son Dakika

Mersin'de, dere kenarına bırakılan bitkin durumdaki ata Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müftü Deresi kenarında sahipsiz ve hasta bir at bulunduğu ihbarını alan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum vererek ilk müdahaleyi yaptıkları hasta ve bitkin haldeki atı Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü.

Bakımevinin biyolog ve veteriner sağlık teknikeri Altay Atlı, ilk muayenede atın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Hayvanın yetersiz beslenme nedeniyle kas-sinir sisteminde güçsüzlük bulunduğunu ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını kaydeden Atlı, belirlenen bölgeye gittiklerinde vatandaşların da ata yardım ettiğini bildirdi.

Atlı, çeşitli yerlerinde yaralar da tespit ettikleri hayvanı tedaviye aldıklarını belirterek, "Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Yaralarına müdahale ettik. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Tedavisi Tarsus Hayvan Parkı'nda devam edecek." ifadesini kullandı.