Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dere Taştı, Bahçeler ve Seralar Su Altında Kaldı

Mersin'de Dere Taştı, Bahçeler ve Seralar Su Altında Kaldı

52 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Limonlu Deresi, yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu gelen su sebebiyle debisi artarak taştı.

Mersin'de Dere Taştı, Bahçeler ve Seralar Su Altında Kaldı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Limonlu Deresi, yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu gelen su sebebiyle debisi artarak taştı. Geceden itibaren narenciye bahçeleri ve muz seraları ile dere kıyısında bulunan yazlık sitelerde su baskını oluştu.

Yüksek kesimlere yağan yağmur ve eriyen kar, Limonlu Deresinin debisini yükselterek, derenin denizle buluştuğu bölgede su baskınlarına sebep oldu. Vatandaşlar su baskınlarının haftalardır sürdüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Haftalardır su altında"

Limonlu Mahalle Muhtara Mehmet Aslan, limon bahçeleri ve bazı seraların haftalardır su altında olduğunu söyledi. Aslan, "Yaylalarda yağmur karı eritti, Limonlu Deresi taşmaya başladı. Uzun süredir seralar sular altında. Vatandaşlarımız şu an mağdur. Su yükseldi, dere yatağının kargılardan dolayı içi doldu. DSİ'nin tabana döşediği taşlar da dere yatağından yüksek. Yarardan çok zarar sağladı" dedi.

"Bahçelere seralara giremiyoruz"

Muz seraların ve limon bahçelerin sular altında olduğunu anlatan Aslan, yetkilileri göreve davet ederek, "Limonda şu an mahsul yok ama gelecek yıl için umut vadetmiyor. Artık limon ağaçlarımız ölecek. Seralardaki muzlar ölmüş durumda. İçindeki muzlardan ürün alamıyoruz. Vatandaş içindeki ölen muzları söküp fide dikecek ama dikemiyor" diye konuştu.

Su baskını sebebiyle bahçelerine gidemediklerini dile getiren Soner Boran da, "Benim muz seram var ama serama gidemiyorum. Bırakın mahsul almayı seramız ne durumda onu bile bilmiyorum. Buradan 100 dönüm seraya gidiliyor, ama gidemiyoruz da göremiyoruz da. Kredimiz var ödeyemiyoruz, faiz faiz nasıl ödeyeceğiz. Geçemiyoruz, gidemiyoruz" şeklinde konuştu.

Akşam saatlerinde debisi oldukça yükselen dere kenarında bulunan yazlık siteler de taşkın sulardan etkilendi. Dere ıslahı çevresine kanallar açılarak su tahliye edilmeye çalışılıyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

su baskını, Mersin, Güncel
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