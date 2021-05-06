Mersin'de dere yatağında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siteler Mahallesi'nde aşırı yağış dolayısıyla su seviyesi yükselen dere yatağında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. İp yardımıyla dereye inen bir itfaiye personeli kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Vatandaşlar tarafından teslim alınan ve durumu iyi olan kediye gerekli bakımı yapıldı.