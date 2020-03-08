Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Mersin'de düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Mersin'de düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Erdemli ilçesindeki Alata Deresi'ne düşen köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği mahsur kaldığı sudan kurtardı.

İtfaiye, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mavi önlüğüyle Türkiye'nin sevgilisi olan Fındık hayatını kaybetti
Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı Mısır'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:49:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]