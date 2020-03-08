Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
6 saat önce
Mersin'de düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: AA
Mersin'de düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Erdemli ilçesindeki Alata Deresi'ne düşen köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği mahsur kaldığı sudan kurtardı.
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