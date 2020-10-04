Mersin'in Erdemli ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocahasanlı Mahallesi'ndeki sahil bandında bulunan dere yatağına düşen köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Dere yatağına inen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:31 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika