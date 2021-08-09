Mersin'de derede toplu balım ölümü tedirginliği - Son Dakika

MERSİN'in Bozyazı ilçesindeki derede bulunan binlerce balık, belirlenemeyen bir nedenle öldü. Ölümlerden tedirgin olan vatandaşlar, balıkların deniz kenarında kötü kokuya da neden olduğunu belirterek, tedbir alınmasını istedi.

Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkisindeki derede bulunan binlerce balık, bilinmeyen bir nedenle öldü. Ters akıntı nedeniyle denizle bağlantı bölümü kapalı olan, 15 metre genişliğinde, 500 metre uzunluğundaki derede ölen balıkların arasında 2-3 kilo ağırlığındaki balıkların da bulunması, vatandaşları tedirgin etti. Kapanan dere ağzı nedeniyle sudaki oksijenin azalması, zirai ilaçların dere suyuna karışması ve sitelerin atık sularını arıtmadan dereye akıtmaları nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı iddia edildi.