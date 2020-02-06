Mersin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde ekili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı.

İlçeye bağlı Keşlitürkmenli Mahallesi'nde öğrenci taşıyan okul servisi, Delikkaya mevkisinde aşırı yağış dolayısıyla taşan derenin yanındaki yolda mahsur kaldı.

Aracın içerisindeki 5 öğrenci vatandaşların ve öğretmenlerin yardımıyla kurtarılırken, yolun açılması için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede taşkından dolayı Kırobası, Sarıaydın ve Uzuncaburç mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.