Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dereye Düşen 2 Kardeşten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Aranıyor

Mersin'de Dereye Düşen 2 Kardeşten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Aranıyor

28 dakika önce

Mersin'de dereye düşen 2 kardeşten birisi kurtarıldı, diğeri aranıyorMersin'de, 2 kardeş, merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak deresine düştü.

Mersin'de dereye düşen 2 kardeşten birisi kurtarıldı, diğeri aranıyor

Mersin'de, 2 kardeş, merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak deresine düştü. Kardeşlerden birisi kurtarılırken, diğeri ise aranıyor. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:51 Kaynak: DHA

Yalınayak, Toroslar, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:19:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dereye Düşen 2 Kardeşten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]