Mersin'de Dereye Düşen 2 Kardeşten Birisi Kurtarıldı, Diğeri Aranıyor
28 dakika önce
Mersin'de dereye düşen 2 kardeşten birisi kurtarıldı, diğeri aranıyorMersin'de, 2 kardeş, merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak deresine düştü.
Mersin
'de dereye düşen 2 kardeşten birisi kurtarıldı, diğeri aranıyor
Mersin'de, 2 kardeş, merkez Toroslar
ilçesinde bulunan Yalınayak
deresine düştü. Kardeşlerden birisi kurtarılırken, diğeri ise aranıyor. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:51 Kaynak: DHA
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