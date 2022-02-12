Mersin'de dereye düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki derede bir çocuğun akıntıda sürüklendiğini görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu çocuk dereden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, isminin Z.S.D. olduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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