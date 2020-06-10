Mersin'de dev operasyon - Son Dakika

Mersin'de gümrük muhafaza ve jandarma ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan, vergileri ödenmeksizin sokulan 10 milyon lira değerinde 178 bin 878 adet gümrük kaçağı kumandalı araç anahtarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmalarında, bir firmanın Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli firma hakkında yürütülen araştırma derinleştirildiğinde, jandarma ekiplerince de aynı firma hakkında benzer bir çalışmanın yürütüldüğünü öğrenildi. Bunun üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde, firmanın faaliyet gösterdiği 3 adres saptanarak, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, koliler içerisinde yasa dışı yollardan vergileri ödenmeksizin Türkiye'ye sokulduğu belirlenen 178 bin 878 adet gümrük kaçağı kumandalı araç anahtarı ile 30 bin adet 20 farklı araç markasına ait taklit amblem ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyaya el konulurken, konuya ilişkin Mersin Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)